"Вернись живым из Украины": за час от родственников оккупантов поступило более 100 звонков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. За один час работы горячей линии "Вернись живым с Украины" поступило более 100 звонков от родителей военнослужащих РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, информирует УНН.
Детали
Как отметил Геращенко, большинство из тех, кто звонил, не хотят войны с Украиной и в шоке, что их дети оказались в чужой стране.
Политик привел несколько примеров таких звонков по России:
"Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Данила, 21.08.2001 года рождения, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, воинская часть возле Симферополя. Мама знает, что идёт война, хочет найти сына и вернуть домой.
Жена ищет Сизова Александра Сергеевича, 02.03.1992 года рождения, солдат, контрактник с 2017 года в/ч 54801 находится в г. Ставрополь, знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужей и сыновей, очень боятся преследований
Отец (живет в Росиии) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года рождения, солдат контрактник, воинская часть находится в посёлке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года, знают, что Россия воюет с Украиной, не знали куда поехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым где могут быть их мужья и дети", — написал Геращенко.
"То ли еще будет! Криком кричать будете, чтобы войну остановить!" - добавил политик.
Напомним
26 февраля в Украине запустили горячую линию для родственников солдат-оккупантов.
"Их родные имеют право знать, что произошло с их сыном или мужем, которого Путин послал на убой в Украину", — говорится в сообщении.