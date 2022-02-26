"Вернись живым из Украины": за час от родственников оккупантов поступило более 100 звонков

Детали

Как отметил Геращенко, большинство из тех, кто звонил, не хотят войны с Украиной и в шоке, что их дети оказались в чужой стране.

Политик привел несколько примеров таких звонков по России:

"Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Данила, 21.08.2001 года рождения, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, воинская часть возле Симферополя. Мама знает, что идёт война, хочет найти сына и вернуть домой.

Жена ищет Сизова Александра Сергеевича, 02.03.1992 года рождения, солдат, контрактник с 2017 года в/ч 54801 находится в г. Ставрополь, знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужей и сыновей, очень боятся преследований

Отец (живет в Росиии) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года рождения, солдат контрактник, воинская часть находится в посёлке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года, знают, что Россия воюет с Украиной, не знали куда поехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым где могут быть их мужья и дети", — написал Геращенко.

"То ли еще будет! Криком кричать будете, чтобы войну остановить!" - добавил политик.

Напомним

26 февраля в Украине запустили горячую линию для родственников солдат-оккупантов.

"Их родные имеют право знать, что произошло с их сыном или мужем, которого Путин послал на убой в Украину", — говорится в сообщении.