В Україні розпочала роботу “гаряча лінія” для родичів російських солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україні запустили, анонсовану раніше, "гарячу лінію" для родичів солдатів-окупантів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє УНН.
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“Сьогодні о 19:00 розпочинає свою роботу „гаряча лінія " для родичів солдатів-окупантів!
Їхні рідні мають право знати що сталося з їхнім сином або чоловіком, якого Путін послав на забій в Україну.
Зробіть все максимально від Вас залежне, щоб росіяни дізналися про роботу нашої гарячої лінії, яку ми назвали:
"Повернись живим з України!",- написав радник міністра у себе в Телегам-каналі.