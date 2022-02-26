В Украине начала работу “горячая линия” для родственников российских солдат

Цитата

“Сегодня в 19:00 начинает свою работу „горячая линия“ для родственников солдат-оккупантов!

Их родные имеют право знать что случилось с их сыном или мужем, которого Путин послал на убой в Украину.

Сделайте все максимально от Вас зависящее, чтобы россияне узнали о работе нашей горячей линии, которую мы назвали :

„Вернись живым из Украины!“”, — написал советник министра у себя в Телегам-канале.