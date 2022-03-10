Потвора з Харкова “продала” окупантам координати хлібзаводу і військового об'єкту за 40 тисяч грн – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Житель Харкова отримав від російських окупантів 40 тисяч грн за координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста - хлібзаводу "Салтівський" та військового об’єкту, по одному з них пізніше била артилерія ворога. Про це повідомила у своєму Facebook Генпрокурор Ірина Венедіктова, пише УНН.
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"Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації - відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об’єкт)", - написала Генпрокурор.
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З її слів, "скотина з Харкова" охоче прийняла пропозицію і отримала на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн.
1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів.
"От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага - 40 тисяч гривень … ціна тварюки в базарний день. Ця недолюдина затримана нашими органами. Відповість за все", - пообіцяла Венедіктова.
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Як писав УНН, Офіс генерального прокурора контролює умови утримання полонених російських військових.