Тварь из Харькова "продала" оккупантам координаты хлебзавода и военного объекта за 40 тысяч грн - Генпрокурор

Цитата

"Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Тварь, что звонит, представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тысяч гривен за предоставление важной информации - отметить в электронном виде координаты местоположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебозавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект)", - написала Генпрокурор.

Детали

С ее слов "тварь из Харькова" охотно приняла предложение и получила на банковскую карту обещанные 40 тысяч грн.

1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары, согласно координат, рядом с одним из объектов.

"Вот как вербуют: спутниковое слежение, шантаж, семью в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы. Ага - 40 тысяч гривен ... Цена твари в базарный день. Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", - пообещала Венедиктова.

Ранее

Как писал УНН, Офис генерального прокурора контролирует условия содержания пленных российских военных.