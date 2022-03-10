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Тварь из Харькова "продала" оккупантам координаты хлебзавода и военного объекта за 40 тысяч грн - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 357620 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Житель Харькова получил от российских оккупантов 40 тысяч грн за координаты расположения объекта критической инфраструктуры города-хлебзавода "Салтовский" и военного объекта, по одному из них позже била артиллерия врага. Об этом сообщила в своем Facebook Генпрокурор Ирина Венедиктова, пишет УНН.

Цитата

"Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Тварь, что звонит, представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тысяч гривен за предоставление важной информации - отметить в электронном виде координаты местоположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебозавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект)", - написала Генпрокурор.

Детали

С ее слов "тварь из Харькова" охотно приняла предложение и получила на банковскую карту обещанные 40 тысяч грн.

1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары, согласно координат, рядом с одним из объектов.

"Вот как вербуют: спутниковое слежение, шантаж, семью в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы. Ага - 40 тысяч гривен ... Цена твари в базарный день. Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", - пообещала Венедиктова.

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Как писал УНН, Офис генерального прокурора контролирует условия содержания пленных российских военных.

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