Потужний землетрус в Афганістані: повідомляється вже про 280 загиблих та 600 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Внаслідок потужного землетрусу на сході Афганістану налічується вже щонайменше 280 загиблих та понад 600 поранених. Про це повідомляє Bakhtar News Agency, інформує УНН.
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"Близько 280 людей загинули і понад 600 отримали поранення внаслідок землетрусу в Пактіці та провінції Хост у вівторок увечері. Кількість загиблих, ймовірно, зросте, кажуть місцеві чиновники та мешканці",- ідеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, землетрус стався приблизно за 44 км від міста Хост, поблизу пакистанського кордону, на глибині 51 км, щонайменше 100 будинків було зруйновано. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха.
Нагадаємо
Землетрус на сході Афганістану стався у ніч на середу. І спочату повідомлялося, що внаслідок нього загинули щонайменше 155 людей. Інформації про стихійне лихо магнітудою 6, що обрушився на провінцію Пактіка, мало, але це пов'язано з тим, що міжнародне співтовариство значною мірою залишило Афганістан після захоплення країни талібами минулого року на тлі хаотичного виведення американських військ із найтривалішої війни в його історії.