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Потужний землетрус в Афганістані: повідомляється вже про 280 загиблих та 600 поранених

Потужний землетрус в Афганістані: повідомляється вже про 280 загиблих та 600 поранених

Київ • УНН

 • 115749 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Внаслідок потужного землетрусу на сході Афганістану налічується вже щонайменше 280 загиблих та понад 600 поранених. Про це повідомляє Bakhtar News Agency, інформує УНН

Цитата

"Близько 280 людей загинули і понад 600 отримали поранення внаслідок землетрусу в Пактіці та провінції Хост у вівторок увечері. Кількість загиблих, ймовірно, зросте, кажуть місцеві чиновники та мешканці",- ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, землетрус стався приблизно за 44 км від міста Хост, поблизу пакистанського кордону, на глибині 51 км, щонайменше 100 будинків було зруйновано. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо 

Землетрус на сході Афганістану стався у ніч на середу. І спочату повідомлялося, що внаслідок нього загинули щонайменше 155 людей. Інформації про стихійне лихо магнітудою 6, що обрушився на провінцію Пактіка, мало, але це пов'язано з тим, що міжнародне співтовариство значною мірою залишило Афганістан після захоплення країни талібами минулого року на тлі хаотичного виведення американських військ із найтривалішої війни в його історії. 

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