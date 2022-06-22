Мощное землетрясение в Афганистане: сообщается уже о 280 погибших и 600 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В результате мощного землетрясения на востоке Афганистана насчитывается уже по меньшей мере 280 погибших и более 600 раненых. Об этом сообщает Bakhtar News Agency, информирует УНН.
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"Около 280 человек погибли и более 600 получили ранения в результате землетрясения в Пактике и провинции Хост во вторник вечером. Число погибших, вероятно, возрастет, говорят местные чиновники и жители", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, землетрясение произошло примерно в 44 км от города Хост, вблизи пакистанской границы, на глубине 51 км, не менее 100 домов было разрушено. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Напомним
Землетрясение на востоке Афганистана произошло в ночь на среду, в результате него погибли по меньшей мере 155 человек. Информации о стихийном бедствии, обрушившемся на провинцию Пактика магнитудой 6, мало, но это связано с тем, что международное сообщество в значительной степени оставило Афганистан после захвата страны талибами в прошлом году на фоне хаотического вывода американских войск из самой продолжительной войны в его истории.