Потужний вибух у Києві: під завалами знищеного гаражу не знайшли людей

Деталі

Як спочатку повідомляв власник гаражу, в приміщенні, що обвалилося, нікого не було.

Втім, на місці події було проведено засідання штабу з ліквідації НС і було вирішено провести розбір крупногабаритних будівельних конструкцій аби упевнитися, що під завалами немає постраждалих, а також обмежити доступ сторонніх осіб до місця надзвичайної події.

“О 20:27 роботи були завершені. Жертв та постраждалих внаслідок цієї події не має”, — повідомили у пресцентрі.

Додається, що причину виникнення даної події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Що передувало

Нагадаємо, 3 квітня, о 15:43 до столичної оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення, що на вул. Карла Маркса, що у Солом’янському районі столиці, стався вибух, внаслідок якого стався обвал 2-поверхової будівлі. Тоді повідомлялось, що, ймовірно, під завалами є люди.

Як виявилося, за попередніми даними стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння в окремо розташованому гаражі. Внаслідок вибуху гараж знищено повністю та частково було пошкоджено сусідній житловий будинок та літню кухню.