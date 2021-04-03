Сильним вибухом у Києві знесло гараж: під завалами шукають можливих жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Києві внаслідок вибуху зруйновано і пошкоджено кілька будівель, під завалами шукають можливих постраждалих. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у столиці.
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"3 квітня о 15:43 до столичної Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що по вулиці Карла Маркса, що у Солом'янському районі столиці, стався вибух, внаслідок якого стався обвал 2-поверхової будівлі, ймовірно, під завалами є люди", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На місці виявилося, за попередніми даними, що стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння в окремо розташованому гаражі.
Внаслідок вибуху гараж знищено повністю та частково було пошкоджено сусідній житловий будинок та літню кухню. Рятувальники відразу приступили до розбирання конструкцій та пошуку потерпілих.
"За інформацією власниці гаражу, в приміщенні, що обвалилося, нікого не було. До місця події прямує кран для того, щоб підняти плити перекриття, та остаточно переконатись, що там нікого немає", - додали у ДСНС.
На місці події задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників від ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 17 осіб рятувальників КМДА.
Причини виникнення цієї події встановить слідство.
Доповнення
Нещодавно через вибух газу у житловому будинку в Одесі постраждало четверо людей.