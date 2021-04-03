Сильным взрывом в Киеве снесло гараж: под завалами ищут возможных жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве в результате взрыва разрушено и повреждено несколько зданий, под завалами ищут возможных пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в столице.
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"3 апреля в 15:43 в столичную Службу спасения "101" поступило сообщение, что по улице Карла Маркса, что в Соломенском районе столицы, произошел взрыв, в результате которого произошел обвал 2-этажного здания, вероятно, под завалами есть люди", - говорится в сообщении.
Детали
На месте оказалось, по предварительным данным, что произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже.
В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично был поврежден соседний жилой дом и летняя кухня. Спасатели сразу приступили к разборке конструкций и поиску пострадавших.
"По информации владелицы гаража, в помещении, что обрушилось, никого не было. К месту происшествия направляется кран для того, чтобы поднять плиты перекрытия, и окончательно убедиться, что там никого нет", - добавили в ГСЧС.
На месте происшествия задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 спасателей от ГСЧС, а также 3 единицы техники и 17 человек спасателей КГГА.
Причины возникновения этого события установит следствие.
Дополнение
Недавно из-за взрыва газа в жилом доме в Одессе пострадали четыре человека.