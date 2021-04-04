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Мощный взрыв в Киеве: под завалами уничтоженного гаража не нашли людей

Киев  •  УНН

 • 20032 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Столичные спасатели закончили проводить работы по разбору конструкций здания на территории частной усадьбы. Под завалами не было людей. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщал владелец гаража, в обрушившемся помещении никого не было.

Впрочем, на месте происшествия было проведено заседание штаба по ликвидации ЧС и было решено провести разбор крупногабаритных строительных конструкций чтобы удостовериться, что под завалами нет пострадавших, а также ограничить доступ посторонних лиц к месту чрезвычайного происшествия.

“В 20:27 работы были завершены. Жертв и пострадавших в результате этого события не было”, — сообщили в пресс-центре.

Добавляется, что причину возникновения данного события будут устанавливать правоохранительные органы.

Что предшествовало

Напомним, 3 апреля, в 15:43 в столичную оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение, что на ул. Карла Маркса, что в Соломенском районе столицы, произошел взрыв, в результате которого произошел обвал 2-этажного здания. Тогда сообщалось, что, вероятно, под завалами есть люди.

Как оказалось, по предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично был поврежден соседний жилой дом и летнюю кухню.

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