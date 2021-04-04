Мощный взрыв в Киеве: под завалами уничтоженного гаража не нашли людей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Столичные спасатели закончили проводить работы по разбору конструкций здания на территории частной усадьбы. Под завалами не было людей. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.
Детали
Как сообщал владелец гаража, в обрушившемся помещении никого не было.
Впрочем, на месте происшествия было проведено заседание штаба по ликвидации ЧС и было решено провести разбор крупногабаритных строительных конструкций чтобы удостовериться, что под завалами нет пострадавших, а также ограничить доступ посторонних лиц к месту чрезвычайного происшествия.
“В 20:27 работы были завершены. Жертв и пострадавших в результате этого события не было”, — сообщили в пресс-центре.
Добавляется, что причину возникновения данного события будут устанавливать правоохранительные органы.
Что предшествовало
Напомним, 3 апреля, в 15:43 в столичную оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение, что на ул. Карла Маркса, что в Соломенском районе столицы, произошел взрыв, в результате которого произошел обвал 2-этажного здания. Тогда сообщалось, что, вероятно, под завалами есть люди.
Как оказалось, по предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично был поврежден соседний жилой дом и летнюю кухню.