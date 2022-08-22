"Потужний рій БПЛА": глава Мінцифри показав запуск майже 500 дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, який вигляд мають усі 472 дрони, які купили за донати українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram міністра.
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"472 безпілотники отримала Армія дронів. Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом. Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплених за ваші донати", – сказав Федоров.
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За словами міністра, частина безпілотників вже виконує бойові завдання на фронті.
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