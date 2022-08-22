"Потужний рій БПЛА": глава Мінцифри показав запуск майже 500 дронів

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"472 безпілотники отримала Армія дронів. Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом. Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплених за ваші донати", – сказав Федоров.

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За словами міністра, частина безпілотників вже виконує бойові завдання на фронті.

Нагадаємо

ЗСУ отримають від США дрони Phoenix Ghost.