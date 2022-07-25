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Україна отримає дрони Phoenix Ghost від США

Україна отримає дрони Phoenix Ghost від США

Київ • УНН

 • 139797 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Українські захисники отримають нові дрони-камікадзе Phoenix Ghost від США. Їх характеристики залишаються в секреті. Про це інформує УНН з посиланням на Міноборони США.

Деталі

За даними відомства, США передадуть українським військовим близько 580 БПЛА Phoenix Ghost.

"Українці відмінно використовують систему Phoenix Ghost. Це дозволяє нам отримати і законтрактувати у виробників додаткові потужності. А з Phoenix Ghost ми можемо забезпечити стабільні поставки цього потенціалу", - сказав високопоставлений чиновник США.

Доповнення

Дрон-камікадзе Phoenix Ghost справді можна назвати секретним, оскільки навіть компанія-виробник Aevex Aerospace не опублікувала характеристик цього БПЛА.

За інформацією Defence Express, детальнішу інформацію про дрон в різний час розповідали прес-секретар США Джон Кірбі і член правління Aevex генерал-лейтенант у відставці Девід Дептул.

За їх словами, дрон володіє такими характеристиками:

  • призначений для знищення цілей із середнім рівнем бронювання;
  • схожий зі Switchblade (дроном-камікадзе);
  • може злітати вертикально;
  • розроблявся на замовлення повітряних сил США;
  • час польоту-близько 6 годин;
  • оснащений інфрачервоною камерою.

Нагадаємо 

Голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт зазначив, що Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн.

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