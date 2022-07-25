Україна отримає дрони Phoenix Ghost від США

Деталі

За даними відомства, США передадуть українським військовим близько 580 БПЛА Phoenix Ghost.

"Українці відмінно використовують систему Phoenix Ghost. Це дозволяє нам отримати і законтрактувати у виробників додаткові потужності. А з Phoenix Ghost ми можемо забезпечити стабільні поставки цього потенціалу", - сказав високопоставлений чиновник США.

Доповнення

Дрон-камікадзе Phoenix Ghost справді можна назвати секретним, оскільки навіть компанія-виробник Aevex Aerospace не опублікувала характеристик цього БПЛА.

За інформацією Defence Express, детальнішу інформацію про дрон в різний час розповідали прес-секретар США Джон Кірбі і член правління Aevex генерал-лейтенант у відставці Девід Дептул.

За їх словами, дрон володіє такими характеристиками:



призначений для знищення цілей із середнім рівнем бронювання;



схожий зі Switchblade (дроном-камікадзе);



може злітати вертикально;



розроблявся на замовлення повітряних сил США;



час польоту-близько 6 годин;



оснащений інфрачервоною камерою.



Нагадаємо

Голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт зазначив, що Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн.