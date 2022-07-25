Україна отримає дрони Phoenix Ghost від США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Українські захисники отримають нові дрони-камікадзе Phoenix Ghost від США. Їх характеристики залишаються в секреті. Про це інформує УНН з посиланням на Міноборони США.
Деталі
За даними відомства, США передадуть українським військовим близько 580 БПЛА Phoenix Ghost.
"Українці відмінно використовують систему Phoenix Ghost. Це дозволяє нам отримати і законтрактувати у виробників додаткові потужності. А з Phoenix Ghost ми можемо забезпечити стабільні поставки цього потенціалу", - сказав високопоставлений чиновник США.
Доповнення
Дрон-камікадзе Phoenix Ghost справді можна назвати секретним, оскільки навіть компанія-виробник Aevex Aerospace не опублікувала характеристик цього БПЛА.
За інформацією Defence Express, детальнішу інформацію про дрон в різний час розповідали прес-секретар США Джон Кірбі і член правління Aevex генерал-лейтенант у відставці Девід Дептул.
За їх словами, дрон володіє такими характеристиками:
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- призначений для знищення цілей із середнім рівнем бронювання;
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- схожий зі Switchblade (дроном-камікадзе);
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- може злітати вертикально;
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- розроблявся на замовлення повітряних сил США;
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- час польоту-близько 6 годин;
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- оснащений інфрачервоною камерою.
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Нагадаємо
Голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт зазначив, що Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн.