Украина получит дроны Phoenix Ghost от США

Детали

По данным ведомства, США передадут украинским военным около 580 БПЛА Phoenix Ghost.

"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала", – сказал высокопоставленный чиновник США.

Дополнение

Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристики этого БПЛА.

По информации Defence Express, более подробную информацию о дроне в разное время рассказывали пресс-секретарь США Джон Кирби и член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул.

По их словам, дрон обладает следующими характеристиками:



предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования;



схож с Switchblade (дроном-камикадзе);



может взлетать вертикально;



разрабатывался по заказу воздушных сил США;



время полета – около 6 часов;



оснащен инфракрасной камерой.



Напомним

Глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит отметил, что Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.