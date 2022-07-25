Украина получит дроны Phoenix Ghost от США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Украинские защитники получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США. Их свойства остаются в секрете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны США.
Детали
По данным ведомства, США передадут украинским военным около 580 БПЛА Phoenix Ghost.
"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала", – сказал высокопоставленный чиновник США.
Дополнение
Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристики этого БПЛА.
По информации Defence Express, более подробную информацию о дроне в разное время рассказывали пресс-секретарь США Джон Кирби и член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул.
По их словам, дрон обладает следующими характеристиками:
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- предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования;
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- схож с Switchblade (дроном-камикадзе);
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- может взлетать вертикально;
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- разрабатывался по заказу воздушных сил США;
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- время полета – около 6 часов;
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- оснащен инфракрасной камерой.
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Напомним
Глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит отметил, что Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.