"Мощный рой БПЛА": глава Минцифры показал запуск почти 500 дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, как выглядят все 472 дрона, которые купили за донаты украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram министра.
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"472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как выглядят они все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, купленный за ваши донаты", – сказал Федоров.
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По словам министра, часть беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.
Напомним
ВСУ получат от США дроны Phoenix Ghost.