"Мощный рой БПЛА": глава Минцифры показал запуск почти 500 дронов

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"472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как выглядят они все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, купленный за ваши донаты", – сказал Федоров.

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По словам министра, часть беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.

Напомним

ВСУ получат от США дроны Phoenix Ghost.