Потрійна ДТП на Львівщині: постраждалу дівчинку санавіацією доправили до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Ввечері середи, 29 липня, рейсом санавіації ДСНС з міста Броди Львівської області до Києва доправлено постраждалу у потрійній ДТП на трасі "Київ-Чоп", 13-річну дівчинку. Про це повідомила пресслужба ДСНС на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"29 липня близько десятої вечора гелікоптер ДСНС у медичному варіанті доправив до Києва 13-річну дівчинку, яка разом із сестрою та батьками потрапила у ДТП, що сталося 27 липня на трасі "Київ-Чоп" в с. Дубина Бродівського району Львівської області. З міста Броди дитину було вирішено транспортувати після консультації фахівців - нейрохірурга та анестезіолога, які також прибули з Києва. Надалі її лікуванням займатимуться столичні лікарі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цьогоріч це вже не перший випадок, коли гелікоптери ДСНС надають допомогу громадянам, які з різних причин не можуть безпечно дістатися медичного закладу в іншому куточку країни.
Так, нещодавно до столичного Інституту серця було перевезено пацієнта після трансплантації серця. Також під час недавніх паводків у Карпатському регіоні гелікоптер ДСНС транспортував породіллю, якій була необхідна госпіталізація, проте дороги були пошкоджені негодою.
Загалом, виконання рейсів санавіації дозволяє у найкоротші терміни доправили важкохворих, або важкотравмованих пацієнтів для надання їм необхідної допомоги без ризику ускладнень у разі наземного транспортування.
Нагадаємо, що 27 липня на трасі "Київ – Чоп" зіткнулися легковики та вантажівка, серед травмованих – дві дівчинки 13 та 16 років.
Пізніше у лікарні померла 16-річна пасажирка Lexus, який розбився біля Бродів.