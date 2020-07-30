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Тройное ДТП во Львовской области: пострадавшую девочку санавиацией доставили в Киев

Тройное ДТП во Львовской области: пострадавшую девочку санавиацией доставили в Киев

Киев  •  УНН

 • 13599 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Вечером среды, 29 июля, рейсом санавиации ГСЧС из города Броды Львовской области в Киев доставили пострадавшую в тройной ДТП на трассе "Киев-Чоп", 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook, передает УНН.

"29 июля около десяти вечера вертолет ГСЧС в медицинском варианте доставил в Киев 13-летнюю девочку, которая вместе с сестрой и родителями попала в ДТП, которое произошло 27 июля на трассе "Киев-Чоп" в с. Дубина Бродовского района Львовской области. Из города Броды ребенка было решено транспортировать после консультации специалистов - нейрохирурга и анестезиолога, которые также прибыли из Киева. В дальнейшем ее лечением будут заниматься столичные врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году это уже не первый случай, когда вертолеты ГСЧС оказывают помощь гражданам, которые по разным причинам не могут безопасно добраться до медицинского учреждения в другом уголке страны.

Так, недавно в столичный Институт сердца было перевезено пациента после трансплантации сердца. Также во время недавних наводнений в Карпатском регионе вертолет ГСЧС транспортировал роженицу, которой была необходима госпитализация, однако дороги были повреждены непогодой.

В общем, выполнение рейсов санавиации позволяет в кратчайшие сроки доставили тяжелобольных, или тяжелотравмированных пациентов для оказания им необходимой помощи без риска осложнений при наземной транспортировке.

Напомним, что 27 июля на трассе "Киев - Чоп" столкнулись легковушки и грузовик, среди травмированных - две девочки 13 и 16 лет.

Позже в больнице скончалась 16-летняя пассажирка Lexus, который разбился возле Бродов.

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