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Шахед-136

Потрійна ДТП у Харкові: поліцейська їхала з чужими номерами авто

Потрійна ДТП у Харкові: поліцейська їхала з чужими номерами авто

Київ • УНН

 • 37934 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Поліцейська, яка спровокувала ДТП у Харкові, їхала на BMW з чужими номерами. Крім того, вона керувала автомобілем на іноземній реєстрації. Про це повідомив журналісту УНН спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Цитата

“Сьогодні близько 7:30 сталася ДТП за участю трьох автомобілів, а саме BMW 318, ВАЗ 21104, Volkswagen Transporter. У результаті ДТП отримали травми водій BMW 1986 р. н., Водій Volkswagen 1975 р. н., водій ВАЗ 1955 р. н. і його пасажир 1944 р. н. Всі перераховані особи мають забої і садна, що попередньо підпадає під легкі тілесні ушкодження", — повідомив Чубенко.

Деталі

Він зазначив, що у разі встановлення, як мінімум, середньої тяжкості тілесних ушкоджень буде розпочато кримінальне провадження, оскільки кримінальна відповідальність за ДТП і в принципі початок розслідування можливий при встановленні, як мінімум, середньої тяжкості тілесних ушкоджень. При наявності легких тілесних ушкоджень винуватець ДТП притягується тільки до адміністративної відповідальності.

"На даний момент складені адміністративні матеріали за фактом ДТП, які в подальшому будуть передані до суду для вирішення по суті і встановлення винуватця ДТП. Також було встановлено, що водій BMW була на автомобілі з іноземною реєстрацією з встановленими іменними номерами, які не відносяться до цього автомобіля", — розповів Чубенко.

За його словами, за використання невідповідних номерів також встановлена адміністративна відповідальність, і співробітники Управління патрульної поліції Харківської області також повинні були скласти відповідний матеріал про притягнення водія до адміністративної відповідальності.

"Що стосується управління водієм BMW автомобілем на іноземній реєстрації, то тут також можливо допущено порушення, оскільки, наскільки мені відомо, громадянам України управляти такими автомобілями заборонено. За цим фактом також співробітники Управління патрульної поліції Харківської області в разі порушення повинні скласти адміністративний матеріал", - повідомив Чубенко.

Він зазначив, що водій BMW старший лейтенант, інспектор одного з райвідділів Харкова.

Доповнення

У Харкові поліцейська на BMW виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з двома автомобілями. Внаслідок аварії водії трьох авто та пасажир автомобіля ВАЗ отримали забої.

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