"Потрібно пробивати стелю": Федоров заявив про роботу над оновленою стратегією розвитку Мінцифри

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“Працюю над оновленою стратегією розвитку Мінцифри, новими цілями, оргструктурою. Потрібно пробивати стелю, досягати нових результатів у рамках полісі, які формує міністерство. Нові виклики диктують новий рівень ефективності”, - повідомив Федоров.

Деталі

Федоров поділився проєктами та підпроєктами, якими він займається на операційному рівні, проводячи регулярні наради.

Ось список цих проєктів:



Дія



Мрія



Армія дронів



Матриця синхронізації БПЛА



Армія РЕБ



Розвиток наземних безпілотних платформ



Штаб з масового виробництва БПЛА



UNITED24



UNITED24 media



Brave1



Трансформація дошкілля



Трансформація середньої освіти



Профтехосвіта



Вища освіта



Заробітна плата освітян



Нова українська школа



Цифровізація логістики ЗСУ



Бомбосховища для освітніх закладів



Реформа служби статистики



Запуск IT-команди для служби статистики



Оновлений дизайн Дії



Послуга єВідновлення



Послуга перереєстрація авто



Впровадження Palantir для розмінування



Впровадження Palantir для освітньої аналітики



Розвиток департаменту впровадження Мінцифри



Створення відділу впровадження МОН



Підготовка телекому до нових викликів



Розробка стратегії розвитку телекому



Дія.City



еРезидентство



єБронювання



Розвиток науки



Впровадження AI в Дії



Доктрина застосування дронів



Трансформація простору освітніх закладів



Розвиток Дельти



Запуск предмета інформатики в школах



Дія.Освіта



Дія в інші країни



єЧерга



Навчання операторів БПЛА



Боєприпаси для дронів



Дія.Офіс



Стратегія інновацій



Федоров зазначив, що є ще кілька важливих проєктів, про які він не може публічно написати, пов'язаних з війною. Він також додав, що міг пропустити кілька проєктів.

“Підкреслюю, що проєктів та підпроєктів набагато більше, це тільки ті, де я регулярно особисто беру участь. Таку кількість проблем можна вирішувати тільки тоді, коли маєш команду потужних менеджерів. Одна з цілей нашої команди — залучити максимальну кількість ефективних людей до державного управління. Тому стежте за тим, що ми робимо, та долучайтеся до змін”, - додав Федоров.

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