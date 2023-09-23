"Потрібно пробивати стелю": Федоров заявив про роботу над оновленою стратегією розвитку Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про роботу над оновленою стратегією розвитку Мінцифри. Він також поділився списком проєктів, якими займається міністерство, серед яких Дія, Армія дронів, UNITED24, реформа освіти та багато іншого, передає УНН.
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“Працюю над оновленою стратегією розвитку Мінцифри, новими цілями, оргструктурою. Потрібно пробивати стелю, досягати нових результатів у рамках полісі, які формує міністерство. Нові виклики диктують новий рівень ефективності”, - повідомив Федоров.
Деталі
Федоров поділився проєктами та підпроєктами, якими він займається на операційному рівні, проводячи регулярні наради.
Ось список цих проєктів:
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- Дія
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- Мрія
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- Армія дронів
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- Матриця синхронізації БПЛА
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- Армія РЕБ
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- Розвиток наземних безпілотних платформ
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- Штаб з масового виробництва БПЛА
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- UNITED24
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- UNITED24 media
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- Brave1
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- Трансформація дошкілля
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- Трансформація середньої освіти
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- Профтехосвіта
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- Вища освіта
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- Заробітна плата освітян
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- Нова українська школа
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- Цифровізація логістики ЗСУ
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- Бомбосховища для освітніх закладів
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- Реформа служби статистики
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- Запуск IT-команди для служби статистики
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- Оновлений дизайн Дії
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- Послуга єВідновлення
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- Послуга перереєстрація авто
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- Впровадження Palantir для розмінування
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- Впровадження Palantir для освітньої аналітики
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- Розвиток департаменту впровадження Мінцифри
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- Створення відділу впровадження МОН
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- Підготовка телекому до нових викликів
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- Розробка стратегії розвитку телекому
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- Дія.City
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- еРезидентство
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- єБронювання
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- Розвиток науки
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- Впровадження AI в Дії
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- Доктрина застосування дронів
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- Трансформація простору освітніх закладів
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- Розвиток Дельти
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- Запуск предмета інформатики в школах
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- Дія.Освіта
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- Дія в інші країни
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- єЧерга
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- Навчання операторів БПЛА
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- Боєприпаси для дронів
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- Дія.Офіс
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- Стратегія інновацій
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Федоров зазначив, що є ще кілька важливих проєктів, про які він не може публічно написати, пов'язаних з війною. Він також додав, що міг пропустити кілька проєктів.
“Підкреслюю, що проєктів та підпроєктів набагато більше, це тільки ті, де я регулярно особисто беру участь. Таку кількість проблем можна вирішувати тільки тоді, коли маєш команду потужних менеджерів. Одна з цілей нашої команди — залучити максимальну кількість ефективних людей до державного управління. Тому стежте за тим, що ми робимо, та долучайтеся до змін”, - додав Федоров.
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