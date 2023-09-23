"Нужно пробивать потолок": Федоров заявил о работе над обновленной стратегией развития Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о работе над обновленной стратегией развития Минцифры. Он также поделился списком проектов, которыми занимается министерство, среди которых Дія, Армия дронов, UNITED24, реформа образования и многое другое, передает УНН.
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“Работаю над обновленной стратегией развития Минцифры, новыми целями, оргструктурой. Нужно пробивать потолок, достигать новых результатов в рамках полисов, которые формирует министерство. Новые вызовы диктуют новый уровень эффективности”, - сообщил Федоров.
Детали
Федоров поделился проектами и подпроектами, которыми он занимается на операционном уровне, проводя регулярные совещания.
Вот список этих проектов:
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- Дія
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- Мечта
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- Армия дронов
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- Матрица синхронизации БПЛА
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- Армия РЭБ
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- Развитие наземных беспилотных платформ
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- Штаб по массовому производству БПЛА
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- UNITED24
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- UNITED24 media
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- Brave1
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- Трансформация дошкольного образования
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- Трансформация среднего образования
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- Профтехобразование
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- Высшее образование
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- Заработная плата педагогов
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- Новая украинская школа
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- Цифровизация логистики ВСУ
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- Бомбоубежища для образовательных учреждений
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- Реформа службы статистики
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- Запуск IT-команды для службы статистики
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- Обновленный дизайн Дії
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- Услуга есть Обновление
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- Услуга перерегистрация авто
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- Внедрение Palantir для разминирования
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- Внедрение Palantir для образовательной аналитики
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- Развитие департамента внедрения Минцифры
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- Создание отдела внедрения МОН
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- Подготовка телекома к новым вызовам
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- Разработка стратегии развития телекома
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- Дія.City
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- еРезидентство
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- еБронирование
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- Развитие науки
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- Внедрение AI в Дія
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- Доктрина применения дронов
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- Трансформация пространства образовательных учреждений
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- Развитие Дельты
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- Запуск предмета информатики в школах
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- Действие.Образование
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- Действие в другие страны
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- есть Очередь
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- Обучение операторов БПЛА
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- Боеприпасы для дронов
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- Дия.Офис
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- Стратегия инноваций
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Федоров отметил, что есть еще несколько важных проектов, о которых он не может публично написать, связанных с войной. Он также добавил, что мог пропустить несколько проектов.
“Подчеркиваю, что проектов и подпроектов гораздо больше, это только те, где я регулярно лично участвую. Такое количество проблем можно решать только тогда, когда имеешь команду мощных менеджеров. Одна из целей нашей команды — привлечь максимальное количество эффективных людей к государственному управлению. Поэтому следите за тем, что мы делаем, и присоединяйтесь к изменениям”, - добавил Федоров.
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