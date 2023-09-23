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"Нужно пробивать потолок": Федоров заявил о работе над обновленной стратегией развития Минцифры

"Нужно пробивать потолок": Федоров заявил о работе над обновленной стратегией развития Минцифры

Киев • УНН

 • 188511 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о работе над обновленной стратегией развития Минцифры. Он также поделился списком проектов, которыми занимается министерство, среди которых Дія, Армия дронов, UNITED24, реформа образования и многое другое, передает УНН.

Цитата

“Работаю над обновленной стратегией развития Минцифры, новыми целями, оргструктурой. Нужно пробивать потолок, достигать новых результатов в рамках полисов, которые формирует министерство. Новые вызовы диктуют новый уровень эффективности”, - сообщил Федоров.

Детали

Федоров поделился проектами и подпроектами, которыми он занимается на операционном уровне, проводя регулярные совещания.
Вот список этих проектов:

  • Дія
  • Мечта
  • Армия дронов
  • Матрица синхронизации БПЛА
  • Армия РЭБ
  • Развитие наземных беспилотных платформ
  • Штаб по массовому производству БПЛА
  • UNITED24
  • UNITED24 media
  • Brave1
  • Трансформация дошкольного образования
  • Трансформация среднего образования
  • Профтехобразование
  • Высшее образование
  • Заработная плата педагогов
  • Новая украинская школа
  • Цифровизация логистики ВСУ
  • Бомбоубежища для образовательных учреждений
  • Реформа службы статистики
  • Запуск IT-команды для службы статистики
  • Обновленный дизайн Дії
  • Услуга есть Обновление
  • Услуга перерегистрация авто
  • Внедрение Palantir для разминирования
  • Внедрение Palantir для образовательной аналитики
  • Развитие департамента внедрения Минцифры
  • Создание отдела внедрения МОН
  • Подготовка телекома к новым вызовам
  • Разработка стратегии развития телекома
  • Дія.City
  • еРезидентство
  • еБронирование
  • Развитие науки
  • Внедрение AI в Дія
  • Доктрина применения дронов
  • Трансформация пространства образовательных учреждений
  • Развитие Дельты
  • Запуск предмета информатики в школах
  • Действие.Образование
  • Действие в другие страны
  • есть Очередь
  • Обучение операторов БПЛА
  • Боеприпасы для дронов
  • Дия.Офис
  • Стратегия инноваций

Федоров отметил, что есть еще несколько важных проектов, о которых он не может публично написать, связанных с войной. Он также добавил, что мог пропустить несколько проектов.

“Подчеркиваю, что проектов и подпроектов гораздо больше, это только те, где я регулярно лично участвую. Такое количество проблем можно решать только тогда, когда имеешь команду мощных менеджеров. Одна из целей нашей команды — привлечь максимальное количество эффективных людей к государственному управлению. Поэтому следите за тем, что мы делаем, и присоединяйтесь к изменениям”, - добавил Федоров.

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