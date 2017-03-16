Потепління загрожує існуванню Великого Бар'єрного рифу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Знебарвлення коралів Великого Бар’єрного рифу, яке триває другий рік поспіль, можна зупинити тільки завдяки боротьбі з глобальним потеплінням. Таким є висновок групи вчених із австралійського Університету Джеймса Кука, які дослідили феномен “відбілювання” коралів, передає УНН із посиланням на BBC.
Науковці визначили, що корали втрачають колір через втрату зооксантел — мікроскопічних жовто-зелених водоростей, які живуть у симбіозі з коралами. Коли корал зазнає небезпечного впливу, зооксантели його залишають. Саме це й відбувається з Великим Бар’єрним рифом, упевнені вчені.
Як пояснюють дослідники, втрата кольору відбувається через підвищення температури води навколо коралів. Вона нагрівається через людську активність, оскільки Світовий океан поглинає 93% енергії, яку виробляє людство.
У 2016 році колір втратила рекордна кількість коралів. Учені вважають, що цей процес загрожує самому існуванню рифу.
“Зміна клімату — це найсерйозніша загроза Великому Бар’єрному рифу. Все залежить від того, що буде робити австралійський та інші уряди світу, щоб запобігти подальшому підвищення температур”, — зазначив професор Морган Пратчетт з Університету Джеймса Кука.
Вчені попереджають, що відновлення шару водоростей, яким покриті корали, займе щонайменше десять років. Ще більше часу буде потрібно на те, щоб на Великому Бар’єрному рифі виросли нові корали, які замінять знищені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В мережі Інтернет поширили перші фото Амазонського рифу
Нагадаємо, щонаймеше 35% коралів у північній і центральній частинах Великого Бар’єрного рифу знищені в результаті “відбілювання”.