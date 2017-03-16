Потепление угрожает существованию Большого Барьерного рифа

Ученые определили, что кораллы теряют цвет из-за потери зооксантелл - микроскопических желто-зеленых водорослей, которые живут в симбиозе с кораллами. Когда коралл испытывает опасного воздействия, зооксантеллы его оставляют. Именно это и происходит с Большой Барьерный риф, уверены ученые.

Как объясняют исследователи, потеря цвета происходит из-за повышения температуры воды вокруг кораллов. Она нагревается из-за человеческой активности, поскольку Мировой океан поглощает 93% энергии, производимой человечеством.

В 2016 году цвет потеряло рекордное количество кораллов. Ученые считают, что этот процесс угрожает самому существованию рифа.



"Изменение климата - это серьезная угроза Большому Барьерному рифу. Все зависит от того, что будет делать австралийское и другие правительства мира, чтобы предотвратить дальнейшее повышение температур", - отметил профессор Морган Пратчетт из Университета Джеймса Кука.



Ученые предупреждают, что восстановление слоя водорослей, которым покрыты кораллы, займет не менее десяти лет. Еще больше времени потребуется на то, чтобы на Большом Барьерном рифе выросли новые кораллы, которые заменят уничтоженные.

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Напомним, не менее 35% кораллов в северной и центральной частях Большого Барьерного рифа уничтожены в результате "отбеливания".