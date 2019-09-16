Поступки ЄС призведуть до третьої інтервенції Росії - МЗС Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Естонія не може допустити відмови від принципів цінностей Європейського Союзу по відношенню до Росії в інтересах прагматичного співробітництва, оскільки західне безсилля проклало б шлях до третього випадку інтервенції Росії в будь-якій точці світу. Про це заявив міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу в інтерв’ю ERR, передає УНН.
Так, за словами міністра, він сподівається, що Європейський Союз не відмовиться від санкцій політики щодо Росії. Він вказав, що санкції були введені, щоб забезпечити економічний стимул для Росії повністю виконувати Мінські угоди, щоб зупинити її агресію в Луганську і Донецьку, і що, якщо ці пункти будуть виконані, це може бути приводом для перегляду санкцій політики щодо РФ.
“Тепер, дивлячись на логіку Заходу, існує небезпека зробити третю помилку”, — заявив політик.
За його словами, після війни проти Грузії і України, Захід повинен був змусити Росію заплатити високу ціну. Йти ж їй на поступки “прокласти шлях до третьої пригоди по інтервенції в будь-якій точці земної кулі”.
Як повідомляв УНН, раніше в уряді Естонії розгорілася суперечка через безвіз для України.