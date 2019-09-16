Уступки ЕС приведут к третьей интервенции России - МИД Эстонии

Так, по словам министра, он надеется, что Европейский Союз не откажется от санкций политики в отношении России. Он указал, что санкции были введены, чтобы обеспечить экономический стимул для России полностью выполнять Минские соглашения, чтобы остановить ее агрессию в Луганске и Донецке, и, если эти пункты будут выполнены, это может быть поводом для пересмотра санкций политики по РФ.

“Теперь, несмотря на логику Запада, существует опасность сделать третью ошибку”, — заявил политик.

По его словам, после войны против Грузии и Украины, Запад должен был заставить Россию заплатить высокую цену. Идти же ей на уступки “проложить путь к третьему приключению по интервенции в любой точке земного шара”.

Как сообщал УНН, ранее в правительстве Эстонии разгорелся спор из-за безвиза для Украины.