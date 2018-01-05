Постпред США при ООН винесла попередження Тегерану на засіданні Радбезу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Світова спільнота буде стежити за тим, яким чином Іран реагує на демонстрації своїх громадян, і не буде бездіяльною, як під час масових заворушень у країні в 2009 році. Таке попередження винесла в п'ятницю постійний представник Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради Безпеки, проведеному за ініціативою американської сторони, інформує УНН.
“У 2009 році світ пасивно стояв осторонь, коли надії іранського народу паплюжилися його урядом. У 2018 року ми не будемо мовчати. Іранський народ знову вийшов на вулиці, він просить те, в чому жоден уряд не може йому відмовити на законних підставах: їх права і свободи”, - заявила дипломат.
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За її словами, якщо права людини та інші цінності, закладені в основі ООН, “хоч що-небудь значать”, світове співтовариство “не просто почує благання” іранського народу, а й відреагує на них. “Іранському режиму виноситься попередження: світ буде дивитися, що ви робите”, — сказала Хейлі.
Як раніше повідомляло УНН, постпред США при ООН Ніккі Хейлі напередодні зустрічі Ради Безпеки в зв’язку з протестами в Ірані заявила про небезпеку розвитку в країні сирійського сценарію і закликала не допустити цього.