Постпред США при ООН вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза

“В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа попирались его правительством. В 2018 году мы не будем молчать. Иранский народ вышел на улицы, он просит то, в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: их права и свободы”, - заявила дипломат.

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По ее словам, если права человека и другие ценности, заложенные в основе ООН, “хоть что-нибудь значат”, мировое сообщество “не просто услышит мольбы” иранского народа, но и отреагирует на них. “Иранскому режиму выносится предупреждение: мир будет смотреть, что вы делаете”, — сказала Хейли.

Как ранее сообщало УНН, постпред США при ООН Никки Хейли накануне встречи Совета Безопасности в связи с протестами в Иране заявила об опасности развития в стране сирийского сценария и призвала не допустить этого.