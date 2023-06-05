Постійне населення України становить 29 мільйонів осіб - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Український інститут майбутнього порахував, що станом на травень постійне населення України, за оцінками, становить 29 млн осіб, повідомляє УНН посилаючись на Український інститут майбутнього.
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За даними УІМ, 8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб.
При цьому, працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо, зазначили в УІМ.
Додамо
Крім того, коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, у той час як для зростання чисельності населення повинен бути більше 2.
"Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих", - резюмували Українському інституті майбутнього.
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