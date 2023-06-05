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Постійне населення України становить 29 мільйонів осіб - дослідження

Київ • УНН

 • 927336 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Український інститут майбутнього порахував, що станом на травень постійне населення України, за оцінками, становить 29 млн осіб, повідомляє УНН посилаючись на Український інститут майбутнього.

Постійне населення України становить 29 мільйонів осіб - дослідження

Деталі

За даними УІМ, 8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб.

При цьому, працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у т.ч. пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо, зазначили в УІМ.

Додамо

Крім того, коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, у той час як для зростання чисельності населення повинен бути більше 2.

"Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих", - резюмували Українському інституті майбутнього.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже кожен четвертий українець опинився за межею бідності - Світовий банк

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