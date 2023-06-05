Постоянное население Украины составляет 29 миллионов человек - исследование

Детали

По данным УИМ, 8,6 млн украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

По состоянию на май 2023 года, постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек.

При этом, работают лишь 9,1-9,5 млн украинцев, а если вычесть бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть "упряжка", которая везет на себе остальных – 22-23 млн человек, в т.ч. пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д., отметили в УИМ.

Добавим

Кроме того, коэффициент фертильности уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должен быть больше 2.

"Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих", - резюмировали Украинском институте будущего.

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