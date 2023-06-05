Постоянное население Украины составляет 29 миллионов человек - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Украинский институт будущего посчитал, что по состоянию на май постоянное население Украины, по оценкам, составляет 29 млн человек, сообщает УНН ссылаясь на Украинский институт будущего.
Детали
По данным УИМ, 8,6 млн украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
По состоянию на май 2023 года, постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек.
При этом, работают лишь 9,1-9,5 млн украинцев, а если вычесть бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть "упряжка", которая везет на себе остальных – 22-23 млн человек, в т.ч. пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д., отметили в УИМ.
Добавим
Кроме того, коэффициент фертильности уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должен быть больше 2.
"Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих", - резюмировали Украинском институте будущего.
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