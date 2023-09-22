Постачання зброї Україні могло б допомогти країні швидше відбити російське вторгнення - Боррель

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«ЄС досяг чудес і діяв зі швидкістю світла порівняно з минулим, але деякі рішення обговорювалися досить довго. Ми повинні дати танки? Це була довга дискусія, і в кінці ми надаємо танки. Ми маємо поставити зенітні ракети Patriot? Була довга дискусія, і в кінці ми це зробили. Чи маємо ми забезпечити потужності ВПС? Про це говорили ще на початку війни. Зараз ми готуємо пілотів для F 16. Звичайно, війна є війна, і якщо ви хочете постачати зброю комусь, хто воює і отримує сильні атаки, чим швидше, тим краще», - сказав Боррель.

Боррель вважає, що постачання зброї Україні могло б допомогти країні швидше відбити російське вторгнення. Однак він також зазначає, що є й інші фактори, які гальмують український контрнаступ, наприклад, укріплення, які побудувала росія.

«У деяких випадках 25 км в глибину або в ширину. І зрозуміло, що на це не можна йти в лобову атаку, це було б самогубством. Вони видобули всю землю», - зазначив Боррель.

Крім того, він передбачає, що війна в Україні та кінцевий результат стануть однією з трьох рушійних сил створення нового світового порядку, поряд із конкуренцією між Китаєм і США та підйомом глобального півдня.

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