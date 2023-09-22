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Поставка оружия Украине могла бы помочь стране быстрее отразить российское вторжение - Боррель

Поставка оружия Украине могла бы помочь стране быстрее отразить российское вторжение - Боррель

Киев • УНН

 • 137154 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг чудес в поставках оружия Украине, но некоторые решения обсуждались достаточно долго. Он считает, что поставки оружия Украине могли бы помочь стране быстрее отразить российское вторжение. Однако он также отмечает, что есть и другие факторы, которые тормозят украинское контрнаступление, например, укрепления, которые построила россия, передает УНН со ссылкой на TheGuardian.

Детали

«ЕС достиг чудес и действовал со скоростью света по сравнению с прошлым, но некоторые решения обсуждались довольно долго. Мы должны дать танки? Это была долгая дискуссия, и в конце мы предоставляем танки. Мы должны поставить зенитные ракеты Patriot? Была долгая дискуссия, и в конце мы это сделали. Должны ли мы обеспечить мощности ВВС? Об этом говорили еще в начале войны. Сейчас мы готовим пилотов для F 16. Конечно, война есть война, и если вы хотите поставлять оружие кому-то, кто воюет и получает сильные атаки, чем быстрее, тем лучше», - сказал Боррель.

Боррель считает, что поставки оружия Украине могли бы помочь стране быстрее отразить российское вторжение. Однако он также отмечает, что есть и другие факторы, которые тормозят украинское контрнаступление, например, укрепления, которые построила россия.

«В некоторых случаях 25 км в глубину или в ширину. И понятно, что на это нельзя идти в лобовую атаку, это было бы самоубийством. Они добыли всю землю», - отметил Боррель.

Кроме того, он предполагает, что война в Украине и конечный результат станут одной из трех движущих сил создания нового мирового порядка, наряду с конкуренцией между Китаем и США и подъемом глобального юга.

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