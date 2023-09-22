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Україна отримала новий транш допомоги від ЄС у 1,5 млрд євро

Україна отримала новий транш допомоги від ЄС у 1,5 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги від Європейського союзу обсягом у 1,5 мільярда євро, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережі X (колишній Twitter), інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги обсягом  €1,5 млрд від ЄС. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить €13,5 млрд. Загальна підтримка Європейського союзу Україні сягнула близько €70 млрд з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вдячні за непохитну солідарність з нами», - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Про новий транш макрофінансової допомоги Україні повідомила також і Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми виділили ще € 1,5 мільярда Україні. Тільки цього року ми заплатили € 13,5 мільярда, щоб допомогти Україні підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб. Це також допомагає Україні на шляху до ЄС, підтримуючи трансформаційні реформи. Європа залишається на боці України», - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Нагадаємо 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європарламентом з підсумками досягнень Єврокомісії за останній рік, заявила, що Європейський Союз виділить Україні додаткові 50 мільярдів євро для відбудови та модернізації країни після російської агресії. Ці кошти будуть надані протягом наступних 4 років. 

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