Громада українців в Ірландії збирає допомогу Україні для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Посольство України в Ірландії надає допомогу українцям, що залишились за кордоном, а також медзакладам України в боротьбі з COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МЗС щодо інформації про коронавірус.
“Ситуація з COVID-19 внесла свої корективи в роботу усіх дипломатів у кожній з 120 дипломатичних місій України. Посольство України в Ірландії перетворило програму „Захист“ на справжню онлайн платформу взаємодопомоги. Посольство щоденно проводить консультації та надає всю необхідну допомогу українським громадянам, які вимушено залишаються за кордоном. Крім того, українські дипломати спільно з українською громадою в Ірландії, Українською греко-католицькою церквою у Дубліні та за підтримки наших співвітчизників проводять збір коштів медичним працівникам та закладам в Україні”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що на сьогодні вже надали допомогу київській лікарні № 1, військовому госпіталю та госпіталю МВС, що знаходяться в Києві, дитячій лікарні на Луганщині, інфекційному відділенню лікарні на Київщині та Збройним Силам України на лінії бойового зіткнення.
“МЗС щиро дякує Асоціації українців в Ірландії, яка ініціювала збір коштів для придбання вкрай необхідних захисних та лікарських засобів, а також всім небайдужим українцям”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, за кордоном від COVID-19 хворіє 175 українців.