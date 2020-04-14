Община украинцев в Ирландии собирает помощь Украине для борьбы с COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30910 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39628 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55832 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57287 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80354 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74324 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101132 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105356 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Община украинцев в Ирландии собирает помощь Украине для борьбы с COVID-19

Община украинцев в Ирландии собирает помощь Украине для борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13593 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Посольство Украины в Ирландии оказывает помощь украинцам, оставшимся за рубежом, а также медучреждениям Украины в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал МИД относительно информации о коронавирусе.

“Ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы в работу всех дипломатов в каждой из 120 дипломатических миссий Украины. Посольство Украины в Ирландии превратило программу „Защита“ в настоящую онлайн платформу взаимопомощи. Посольство ежедневно проводит консультации и оказывает всю необходимую помощь украинским гражданам, которые вынужденно остаются за рубежом. Кроме того, украинские дипломаты совместно с украинской общиной в Ирландии, Украинской греко-католической церковью в Дублине и при поддержке наших соотечественников проводят сбор средств медицинским работникам и учреждениям в Украине”, — говорится в сообщении.

Указано, что на сегодня уже оказали помощь киевской больницы № 1, военному госпиталю и госпиталю МВД, находящихся в Киеве, детской больницы в Луганской области, инфекционному отделению больницы в Киевской области и Вооруженным Силам Украины на линии боевого соприкосновения.

“МИД благодарит Ассоциацию украинцев в Ирландии, которая инициировала сбор средств для приобретения крайне необходимых защитных и лекарственных средств, а также всем неравнодушным украинцам”, — указано в сообщении.

Напомним, за рубежом от COVID-19 болеет 175 Украинская.

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