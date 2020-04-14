Община украинцев в Ирландии собирает помощь Украине для борьбы с COVID-19

“Ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы в работу всех дипломатов в каждой из 120 дипломатических миссий Украины. Посольство Украины в Ирландии превратило программу „Защита“ в настоящую онлайн платформу взаимопомощи. Посольство ежедневно проводит консультации и оказывает всю необходимую помощь украинским гражданам, которые вынужденно остаются за рубежом. Кроме того, украинские дипломаты совместно с украинской общиной в Ирландии, Украинской греко-католической церковью в Дублине и при поддержке наших соотечественников проводят сбор средств медицинским работникам и учреждениям в Украине”, — говорится в сообщении.

Указано, что на сегодня уже оказали помощь киевской больницы № 1, военному госпиталю и госпиталю МВД, находящихся в Киеве, детской больницы в Луганской области, инфекционному отделению больницы в Киевской области и Вооруженным Силам Украины на линии боевого соприкосновения.

“МИД благодарит Ассоциацию украинцев в Ирландии, которая инициировала сбор средств для приобретения крайне необходимых защитных и лекарственных средств, а также всем неравнодушным украинцам”, — указано в сообщении.

Напомним, за рубежом от COVID-19 болеет 175 Украинская.