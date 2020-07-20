Посольство України оновило інформацію щодо умов в’їзду до Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На сьогодні у зв’язку з обмежувальними заходами в’їзд в Грецію і транзитний проїзд територією Греції громадян України на загальних умовах не відбувається. Про це інформує українське посольство в Греції, передає УНН.
"Наразі громадяни України не включені в список країн, громадянам яких дозволено в’їзд в Грецію. Таким чином, в’їзд в Грецію і транзитний проїзд територією Греції громадян України на загальних умовах не відбувається", - інформують дипломати.
Зазначається, що право на в’їзд в Грецію мають громадяни України з діючими дозволами на проживання в Греції і країнах – членах ЄС.
Громадяни країн – не членів ЄС, в тому числі України, зі слів дипломатів, мають право звертатися до грецьких консульських посадових осіб у країнах свого громадянства з клопотанням щодо в’їзду до Греції з наступних професійних або особистих причин:
- Підстава для клопотання щодо в’їзду з професійних причин - наявність листа від грецької або міжнародної бізнес-структури з обґрунтованим поясненням необхідності такої поїздки (підписання або виконання контракту, виконання контрактових зобов’язань, інші важливі ділові питання, вирішення яких не може бути відкладене).
- Підстава для клопотання щодо в’їзду з особистих причин має стосуватися виключно членів родини (близьких рідних). Особі, що звертається з клопотанням, необхідно документально довести ступінь близької спорідненості та підтвердити "серйозність та безпрецедентність події" (смертельна хвороба або смерть близького родича).
Зазначається, що за наявності підстав для в’їзду в Грецію необхідно зареєструвати свій намір на сайті https:/travel.gov.gr та роздрукувати QR код – підтвердження, що є обов’язковим для перетину кордону, однак не є дозволом на в’їзд.
У посольстві також наголосили, що з 14 липня Греція ввела обов’язкову вимогу для в’їзду: пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не більше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію).
Нагадаємо, на початку липня група українських громадян застрягла по прильоту в аеропорт Афін через обмеження в країні.