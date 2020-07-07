Інцидент з українцями в Афінах: трьох осіб таки пустили в Грецію

"Завдяки роботі українського консула, адвоката і посольства Греції в Україні трьох осіб з групи, що мала повертатися сьогодні до України рейсом WizzAir, таки пустили в Грецію", - написав міністр.

Він порадив усім подорожнім перевіряти інформацію про можливості в’їзду до іншої країни до купівлі вами квитка для подорожі.

Як писав УНН, раніше сьогодні Кулеба повідомив, що 16 українських громадян, які застрягли в аеропорту Афін, повернуться на батьківщину двома літаками у вівторок, 7 липня.