Інцидент з українцями в Афінах: трьох осіб таки пустили в Грецію

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19 березня, 18:42 • 96262 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 136004 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115194 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129602 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134162 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124004 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 168434 перегляди

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19 березня, 03:38 • 125815 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125418 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124291 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Трьох осіб з групи, яка застрягла в аеропорту Афін і мала повертатися сьогодні до України, таки пустили в Грецію. Про це у Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Завдяки роботі українського консула, адвоката і посольства Греції в Україні трьох осіб з групи, що мала повертатися сьогодні до України рейсом WizzAir, таки пустили в Грецію", - написав міністр.

Він порадив усім подорожнім перевіряти інформацію про можливості в’їзду до іншої країни до купівлі вами квитка для подорожі.

Як писав УНН, раніше сьогодні Кулеба повідомив, що 16 українських громадян, які застрягли в аеропорту Афін, повернуться на батьківщину двома літаками у вівторок, 7 липня.

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