Кулеба повідомив, коли повернуться "застряглі" в Греції українці

"12 громадян сьогодні повернуться до України рейсом RyanAir, ще 4 - рейсом WizzAir… Цими двома рейсами мають повернутись до України 16 наших громадян, які застрягли і перебували в зоні утримання в аеропорту. Наше посольство в Ірландії багато комунікувало з Ryanair для того, щоб наших громадян повернули, а посольство в Греції активно працює з органами влади Греції, щоб нашим громадянам… зберегли можливість подальших подорожей до ЄС", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що повернення буде здійснене коштом авіакомпаній.

Крім того, з його слів, ситуація в аеропорту Афін – це вже другий такий випадок.

"Перший обійшовся без галасу, але вже була така ситуація. На жаль, попри наші зусилля, перша ситуація не стала уроком для авіакомпаній, вони продовжили брати на борт громадян України, заздалегідь, по суті, знаючи, що їх не пустять на територію країни ЄС, в яку вони прибувають", - додав міністр.

Нагадаємо, у суботу, 4 липня 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції.

Пізніше УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантинні обмеження і заборону на в’їзд з України.

Водночас, зі слів однієї з пасажирок, громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання – в залежності від причини поїздки.

Консули України в Греції своєю чергою повідомили, що співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалася процедура "депортації".

Як стало відомо УНН у понеділок, грецька влада надала згоду на пропуск у порядку виключення однієї громадянки України, з-поміж тих, хто застряг напередодні в аеропорту Афін, на територію Греції.