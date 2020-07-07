Кулеба повідомив, коли повернуться "застряглі" в Греції українці

ukru
19 березня, 18:42 • 101001 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 141367 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 118532 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 132826 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 136962 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 125325 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 172691 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125905 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125490 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124333 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 86128 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 46675 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 121504 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 101253 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 56448 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 112285 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 117121 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 109581 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 172701 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 130997 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 78373 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 84077 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 114211 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 131667 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 130544 перегляди
Актуальне
Кулеба повідомив, коли повернуться "застряглі" в Греції українці

Кулеба повідомив, коли повернуться "застряглі" в Греції українці

Київ • УНН

 • 11403 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Шістнадцять українських громадян, які застрягли в аеропорту Афін, повернуться на батьківщину двома літаками у вівторок, 7 липня. Про це під час онлайн-брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"12 громадян сьогодні повернуться до України рейсом RyanAir, ще 4 - рейсом WizzAir… Цими двома рейсами мають повернутись до України 16 наших громадян, які застрягли і перебували в зоні утримання в аеропорту. Наше посольство в Ірландії багато комунікувало з Ryanair для того, щоб наших громадян повернули, а посольство в Греції активно працює з органами влади Греції, щоб нашим громадянам… зберегли можливість подальших подорожей до ЄС", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що повернення буде здійснене коштом авіакомпаній.

Крім того, з його слів, ситуація в аеропорту Афін – це вже другий такий випадок.

"Перший обійшовся без галасу, але вже була така ситуація. На жаль, попри наші зусилля, перша ситуація не стала уроком для авіакомпаній, вони продовжили брати на борт громадян України, заздалегідь, по суті, знаючи, що їх не пустять на територію країни ЄС, в яку вони прибувають", - додав міністр.

Нагадаємо, у суботу, 4 липня 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції.

Пізніше УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантинні обмеження і заборону на в’їзд з України.

Водночас, зі слів однієї з пасажирок, громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання – в залежності від причини поїздки.

Консули України в Греції своєю чергою повідомили, що співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалася процедура "депортації".

Як стало відомо УНН у понеділок, грецька влада надала згоду на пропуск у порядку виключення однієї громадянки України, з-поміж тих, хто застряг напередодні в аеропорту Афін, на територію Греції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32