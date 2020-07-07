Кулеба сообщил, когда вернутся "застрявшие" в Греции украинцы

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Шестнадцать украинских граждан, которые застряли в аэропорту Афин, вернутся на родину двумя самолетами во вторник, 7 июля. Об этом во время онлайн-брифинга сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"12 граждан сегодня вернутся в Украину рейсом RyanAir, еще 4 - рейсом WizzAir... Этими двумя рейсами должны вернуться в Украину 16 наших граждан, которые застряли и находились в зоне содержания в аэропорту. Наше посольство в Ирландии много коммуницировало с Ryanair для того, чтобы наших граждан вернули, а посольство в Греции активно работает с органами власти Греции, чтобы нашим гражданам... сохранили возможность дальнейших поездок в ЕС", - сказал Кулеба.

Он отметил, что возвращение будет осуществлено за счет авиакомпаний.

Кроме того, по его словам, ситуация в аэропорту Афин - это уже второй такой случай.

"Первый обошелся без шума, но уже была такая ситуация. К сожалению, несмотря на наши усилия, первая ситуация не стала уроком для авиакомпаний, они продолжили брать на борт граждан Украины, предварительно, по сути, зная, что их не пустят на территорию страны ЕС, в которую они прибывают", - добавил министр.

Напомним, в субботу, 4 июля 17 граждан Украины по прибытии во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию.

Позже УНН сообщили в департаменте консульской службы МИД, что группу граждан Украины не пустили из-за карантина и запрета на въезд из Украины.

В то же время, по словам одной из пассажирок, граждан Украины не пропустили в аэропорту Афин из-за отсутствия долгосрочной визы или вида на жительство - в зависимости от причины поездки.

Консулы Украины в Греции в свою очередь сообщили, что сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации".

Как стало известно УНН в понедельник, греческие власти дали согласие на пропуск в порядке исключения одной гражданке Украины, среди тех, кто застрял накануне в аэропорту Афин, на территорию Греции.

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