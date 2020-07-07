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Инцидент с украинцами в Афинах: трех человек таки пустили в Грецию

Инцидент с украинцами в Афинах: трех человек таки пустили в Грецию

Киев  •  УНН

 • 13349 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Три человека из группы, которая застряла в аэропорту Афин и должна была возвращаться сегодня в Украину, таки пустили в Грецию. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине трех человек из группы, которая должна была возвращаться сегодня в Украину рейсом WizzAir, таки пустили в Грецию", - написал министр.

Он посоветовал всем путешественникам проверять информацию о возможности въезда в другую страну до покупки вами билета для путешествия.

Как писал УНН, ранее сегодня Кулеба сообщил, что 16 украинских граждан, которые застряли в аэропорту Афин, вернутся на родину двумя самолетами во вторник, 7 июля.

Украинские Национальные Новости

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