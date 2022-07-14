Посольство США знову закликало американців негайно залишити Україну

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"Ситуація з безпекою на всій території України залишається нестабільною і непередбачуваною через військові атаки з боку росії, активні бойові дії на території країни та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто знаходиться в Україні, негайно залишити країну, скориставшись приватним наземним транспортом, якщо це безпечно. Уникайте великих зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть служити російським військовим цілям у будь-якій точці України, включаючи її західні регіони", - йдеться у заяві.

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У посольстві радять американцям у разі, якщо ті почують гучний вибух чи сирени - негайно шукати укриття.

Громадянам США нагадали, що навіть якщо ракета або безпілотник, що летить, будуть перехоплені, падаючі уламки становлять значну небезпеку.

Дипломати радять триматися подалі від будь-яких уламків і стежити за основними каналами новин для отримання офіційних вказівок.

"Ситуація у сфері безпеки на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження. Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї обізнаності з питань безпеки. Знайте місцезнаходження найближчого укриття або захищеного приміщення. У разі мінометного та/або ракетного обстрілу слідуйте вказівкам місцевої влади і негайно шукайте укриття. Якщо ви відчуваєте, що ваше нинішнє місцезнаходження більше не є безпечним, вам слід ретельно оцінити потенційні ризики, пов'язані з переїздом в інше місце", - зазначили в посольстві.

Рекомендації з'явилися невдовзі після удару рашистів трьома ракетами по Вінниці, у результаті якого загинуло щонайменше 23 особи.

Раніше посольство просило американських громадян покинути Україну 28 травня.