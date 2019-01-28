Посольство РФ у Лондоні обгорнули величезним прапором ЛГБТ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У неділю, 27 січня, біля російського посольства в Кенсінгтоні, Лондон, зібралося близько 100 осіб, щоб підвищити обізнаність і закликати покласти край переслідуванням спільноти ЛГБТК в Чеченській Республіці. Фото і відео з-під будівлі посольства опублікували численні користувачі соцмережі Twitter, передає УНН.
Крім знаків протесту з написом "Любов - не злочин" і "Мандрівники світу об'єднуються", російське посольство обгорнули райдужним прапором.
Протест збігся з Днем пам'яті жертв Голокосту, приуроченим до 80-річчя від дня початку Другої світової війни.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ представили доповідь в якій містяться твердження про порушення прав людини в Чечні і запропонували Москві всерйоз зайнятися розслідуваннями дій адміністрації і правоохоронних відомств республіки.
Giant rainbow flag unfurled outside Russian Embassy in London over LGBTQ + killings in Chechnya #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/gGvv8u8A16- Harvey Day (@ harveyday94) 27 січня 2019 р.