Посольство РФ у Лондоні обгорнули величезним прапором ЛГБТ

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У неділю, 27 січня, біля російського посольства в Кенсінгтоні, Лондон, зібралося близько 100 осіб, щоб підвищити обізнаність і закликати покласти край переслідуванням спільноти ЛГБТК в Чеченській Республіці. Фото і відео з-під будівлі посольства опублікували численні користувачі соцмережі Twitter, передає УНН.

Крім знаків протесту з написом "Любов - не злочин" і "Мандрівники світу об'єднуються", російське посольство обгорнули райдужним прапором.

Протест збігся з Днем пам'яті жертв Голокосту, приуроченим до 80-річчя від дня початку Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ представили доповідь в якій містяться твердження про порушення прав людини в Чечні і запропонували Москві всерйоз зайнятися розслідуваннями дій адміністрації і правоохоронних відомств республіки.

Giant rainbow flag unfurled outside Russian Embassy in London over LGBTQ + killings in Chechnya #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/gGvv8u8A16

- Harvey Day (@ harveyday94) 27 січня 2019 р.

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