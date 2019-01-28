Посольство РФ в Лондоне обернули огромным флагом ЛГБТ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82397 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103041 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137925 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135966 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132182 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126391 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164293 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Посольство РФ в Лондоне обернули огромным флагом ЛГБТ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. В воскресенье, 27 января, около российского посольства в Кенсингтоне, Лондон, собралось около 100 человек, чтобы повысить осведомленность и призвать положить конец преследованиям сообщества ЛГБТК в Чеченской Республике. Фото и видео из-под здания посольства опубликовали многочисленные пользователи соцсети Twitter, передаёт УНН.

Помимо знаков протеста с надписью “Любовь — не преступление” и “Странники мира объединяются”, российское посольство обернули в радужный флаг.

Протест совпал с Днем памяти жертв Холокоста, приуроченным к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Напомним, ранее в ОБСЕ представили доклад в котором содержатся утверждения о нарушениях прав человека в Чечне и предложили Москве всерьез заняться расследованиями действий администрации и правоохранительных ведомств республики.

Giant rainbow flag unfurled outside Russian Embassy in London over LGBTQ+ killings in Chechnya #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/gGvv8u8A16

— Harvey Day (@harveyday94) 27 січня 2019 р.

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