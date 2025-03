Посольство РФ в Лондоне обернули огромным флагом ЛГБТ

Помимо знаков протеста с надписью “Любовь — не преступление” и “Странники мира объединяются”, российское посольство обернули в радужный флаг.

Протест совпал с Днем памяти жертв Холокоста, приуроченным к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Напомним, ранее в ОБСЕ представили доклад в котором содержатся утверждения о нарушениях прав человека в Чечне и предложили Москве всерьез заняться расследованиями действий администрации и правоохранительных ведомств республики.

Giant rainbow flag unfurled outside Russian Embassy in London over LGBTQ+ killings in Chechnya #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/gGvv8u8A16

