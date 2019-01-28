Посольство РФ в Лондоне обернули огромным флагом ЛГБТ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В воскресенье, 27 января, около российского посольства в Кенсингтоне, Лондон, собралось около 100 человек, чтобы повысить осведомленность и призвать положить конец преследованиям сообщества ЛГБТК в Чеченской Республике. Фото и видео из-под здания посольства опубликовали многочисленные пользователи соцсети Twitter, передаёт УНН.
Помимо знаков протеста с надписью “Любовь — не преступление” и “Странники мира объединяются”, российское посольство обернули в радужный флаг.
Протест совпал с Днем памяти жертв Холокоста, приуроченным к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.
Напомним, ранее в ОБСЕ представили доклад в котором содержатся утверждения о нарушениях прав человека в Чечне и предложили Москве всерьез заняться расследованиями действий администрации и правоохранительных ведомств республики.
Giant rainbow flag unfurled outside Russian Embassy in London over LGBTQ+ killings in Chechnya #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/gGvv8u8A16— Harvey Day (@harveyday94) 27 січня 2019 р.