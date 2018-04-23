Посол України в Канаді подякував канадському уряду за відповідальне лідерство у протидії російській агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Цього року Україна вперше бере участь у плановій щорічній зустрічі у форматі G7. Міністр Клімкін приєднався до заходу на запрошення Христі Фріланд — міністра закордонних справ Канади — держави, яка у 2018 головує у Великій Сімці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу посольства України в Канаді.
“Це промовистий жест, — каже посол України у Канаді Андрій Шевченко. — Ми вдячні Канаді за відповідальне лідерство у протидії російській агресії і вдячні всім партнерам з G7 за одностайну і солідарну підтримку. Так роблять справжні друзі і далекоглядні партнери”.
G7 є неформальним об’єднанням економічно найрозвинутіших демократичних країн світу — США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Iталії та Японії. Традиційно у зустрічах G7 бере участь представник ЄС. Після анесії Криму за наполяганням Канади з групи вилучили Росію.
Цьогорічний саміт лідерів Великої Сімки пройде у червні у Шарлевуа (Квебек).
Як повідомляв УНН, Павло Клімкін взяв участь у спеціальному засіданні, присвяченому ситуації в Україні.