Посол США: повноваження НАБУ необхідно розширити у зв'язку з оприлюдненням е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Хвиля загального обурення корупцією, спровокована оприлюдненням електронних декларацій українських чиновників, свідчить про необхідність розширити повноваження НАБУ і прискорити створення в країні антикорупційного суду. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в інтерв'ю для ZN.UA, передає УНН.
Дипломат зазначила, що електронне декларування є початком, а не завершенням процесу боротьби з корупцією в Україні.
"Хвиля загального обурення корупцією свідчить про потребу зберегти й розширити повноваження НАБУ, пов'язані з проведенням розслідувань, і створити антикорупційний суд якомога швидше. Ми готові підтримувати зусилля Уряду України в боротьбі з корупцією і усвідомлюємо, що система електронних декларацій про активи є початком, а не завершенням процесу виявлення та приборкання корупційної діяльності", – зазначила вона, відповідаючи на питання про загрозу перетворення е-декларування в етап амністування нечесно нажитих капіталів.
Посол зазначила, що перспективу притягнення корупціонерів до відповідальності повинні визначати український народ і уряд України. За словами Йованович, американська сторона очікує від українських правоохоронців розслідувань розкритих в ході декларування підозрілих фактів.
"Система електронних декларацій про активи слугує своїй заданій меті — підвищити рівень прозорості серед високопосадовців. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи України своєчасно виявлять і розслідуватимуть підозрілі корупційні справи", – резюмувала вона.
Раніше Державний департамент США назвав успіхом реалізацію системи е-декларування в Україні.