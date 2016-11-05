Посол США: полномочия НАБУ необходимо расширить в связи с обнародованием е-деклараций

Дипломат отметила, что электронное декларирование является началом, а не завершением процесса борьбы с коррупцией в Украине.

"Волна всеобщего возмущения коррупцией свидетельствует о необходимости сохранить и расширить полномочия НАБУ, связанные с проведением расследований, и создать антикоррупционный суд как можно скорее. Мы готовы поддерживать усилия правительства Украины в борьбе с коррупцией и осознаем, что система электронных деклараций об активах является началом, а не завершением процесса выявления и обуздания коррупционной деятельности ", - отметила она, отвечая на вопрос об угрозе превращения е-декларирования в этап амнистирования нечестно нажитых капиталов.

Посол отметила, что перспективу привлечения коррупционеров к ответственности должны определять украинский народ и правительство Украины. По словам М.Йованович, американская сторона ожидает от украинских правоохранителей расследований раскрытых в ходе декларирования подозрительных фактов.

"Система электронных деклараций об активах служит своей заданной цели - повысить уровень прозрачности среди чиновников. Мы надеемся, что правоохранительные органы Украины своевременно обнаружат и будут расследовать подозрительные коррупционные дела", - резюмировала она.

Ранее Государственный департамент США назвал успехом реализацию системы е-декларирования в Украине.