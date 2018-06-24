Посол Польщі буде присутній на ЧС-2018 у Росії

Країни Європейського Союзу не відправили своїх представників на церемонію відкриття Чемпіонату світу з футболу. Також польські політики та дипломати досі не були присутніми на мундіалі.

Більшість країн, що виступають проти агресивної політики Кремля, дотримуються такої ж схеми. Матч Польща-Колумбія буде першим, на якому буде присутнім офіційний представник Польщі.

Посол Влодзімєж Марціняк, який оголосив про своє прибуття на стадіон, зізнався, що він розраховує на успіх польських футболістів.

Матч "Польща-Колумбія" відбудеться на стадіоні у Казані.



Раніше, громадські організації Східного партнерства підтримали політичний бойкот ЧС в Росії. Члени Керівного комітету закликали інституції ЄС та уряди європейських країн усіма можливими легітимними засобами тиснути на Росію з вимогою задовольнити вимогу Олега Сенцова та відпустити на волю українських громадян, яких утримують у російських в’язницях через політичні звинувачення.



Як повідомляв УНН, можливий бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Велика Британія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідин мундіалю за певних обставин канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон.