Посол Литви: Україна та Європа мають спільні виклики у сфері енергобезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У сфері енергетичної безпеки Україна та Європа мають спільні виклики. Про це у ході Українсько-Литовського форуму інновацій в ІКТ для безпеки енергетичної інфраструктури сказав посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс, передає кореспондент УНН.
"У сфері енергетичної безпеки виклики є спільними, не лише для України та Литви, але і для Європи в цілому. Кібербезпека - важлива складова гібридної війни, яка відбуваються", - заявив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США і країни Балтії обговорили шляхи протидії російській загрозі
Як уточнив Януконіс, Україна є серйозним майданчиком цієї війни. Він нагадав, що минулого року Україна зазнала великої кібератаки на енергетичні мережі. Тому, за його словами, дуже важливо об'єднувати сили.
"Треба використовувати всі можливості, які надають міжнародними структурами ЄС та НАТО, які почали серйозно займатися питанням кібербезпеки та кіберзлочинності", - наголосив він.