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Посол Литвы: Украина и Европа имеют общие вызовы в сфере энергобезопасности

Посол Литвы: Украина и Европа имеют общие вызовы в сфере энергобезопасности

Киев  •  УНН

 • 8710 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В сфере энергетической безопасности Украины и Европа имеют общие вызовы. Об этом в ходе украинском-Литовского форума инноваций в ИКТ безопасности энергетической инфраструктуры сказал посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, передает корреспондент УНН.

"В сфере энергетической безопасности вызовы являются общими не только для Украины и Литвы, но и для Европы в целом. Кибербезопасность - важная составляющая гибридной войны, которая происходит", - заявил он.

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Как уточнил Януконис, Украина является серьезной площадкой этой войны. Он напомнил, что в прошлом году Украина поддалась большой кибератаке на энергетические сети. Поэтому, по его словам, очень важно объединять силы.

"Надо использовать все возможности, которые предоставляют международными структурами ЕС и НАТО, начали серьезно заниматься вопросом кибербезопасности и киберпреступности", - подчеркнул он.

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