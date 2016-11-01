Посол Британії прокоментувала завершення подачі е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф прокоментувала завершення першого етапу подачі електронних декларацій чиновників, відзначивши безпрецедентний рівень відкритості даних і необхідність часу для оцінки та обробки результатів. Про це британський дипломат написала у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вітаю завершення процесу е-декларування 2015 – велике досягнення українського громадянського суспільства та уряду. Е-декларування: безпрецедентний рівень відкритості даних. Потрібен час, щоб оцінити та обробити результати", - зазанчила Дж.Гоф.
Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.