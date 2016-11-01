Посол Великобритании прокомментировала завершение подачи электронной декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала завершение первого этапа подачи электронных деклараций чиновников, отметив беспрецедентный уровень открытости данных и необходимость времени для оценки и обработки результатов. Об этом британский дипломат написала в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Приветствую завершение процесса электронной декларирования 2015 - большое достижение украинского гражданского общества и правительства. Е-декларирование: беспрецедентный уровень открытости данных. Нужно время, чтобы оценить и обработать результаты", - зазанчила Дж.Гоф.
Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.