Посол Великобритании прокомментировала завершение подачи электронной декларации

"Приветствую завершение процесса электронной декларирования 2015 - большое достижение украинского гражданского общества и правительства. Е-декларирование: беспрецедентный уровень открытости данных. Нужно время, чтобы оценить и обработать результаты", - зазанчила Дж.Гоф.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.