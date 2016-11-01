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15 марта, 19:03 • 114910 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165638 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137363 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129858 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112583 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105338 просмотра

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Посол Великобритании прокомментировала завершение подачи электронной декларации

Посол Великобритании прокомментировала завершение подачи электронной декларации

Киев • УНН

 • 12683 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала завершение первого этапа подачи электронных деклараций чиновников, отметив беспрецедентный уровень открытости данных и необходимость времени для оценки и обработки результатов. Об этом британский дипломат написала в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Приветствую завершение процесса электронной декларирования 2015 - большое достижение украинского гражданского общества и правительства. Е-декларирование: беспрецедентный уровень открытости данных. Нужно время, чтобы оценить и обработать результаты", - зазанчила Дж.Гоф.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

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