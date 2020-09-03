Посли НАТО проведуть позапланову зустріч через ситуацію з Навальним

Так, раніше сьогодні на сайті НАТО з'явилося повідомлення щодо майбутньої зустрічі дипломатів в штаб-квартирі в Брюсселі в п'ятницю, 4 вересня. Тема зборів не була вказана.

"Генеральний секретар Єнс Столтенберг виступить перед пресою після засідання Північноатлантичної ради на рівні послів, присвяченій нападу Новачка на Олексія Навального, завтра, близько 12.30", - написала пізніше Лунгеску у себе в Twitter.

Як повідомляв УНН, напередодні офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".